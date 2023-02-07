Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde sinir krizi geçiren Erkan Ö. (40) evini ateşe verip, 3´üncü kattan atladı. Yaralanan Erkan Ö. hastanede tedaviye alınırken, yangın ise büyümeden söndürüldü.
Olay, öğleden sonra Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Çayır Sokak´ta meydana geldi. Sinir krizi geçiren Erkan Ö. yaşadığı 3´üncü kattaki dairede eşyaları ateşe verdikten sonra pencereden atladı. Kömürlüğün üzerine düşen Erkan Ö. yaralanırken, babasının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Erkan Ö. ise ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-02-07 17:48:58
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