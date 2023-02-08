Deprem bölgesine yardım götürürken kazada öldü

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Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)-İSTANBUL'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren 5 çocuk babası Celal Yalçın (44), Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda kazada hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan evli, 5 çocuk babası Celal Yalçın, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasına katıldı. Celal Yalçın yardımların yüklendiği kamyonet ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Celal Yalçın yaşamını yitirdi, Cüneyt K. ise yaralandı. Cüneyt K. tedavi altına alınırken, Celal Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Nabi YAZICI

2023-02-08 11:04:11



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