52'nci saatte enkazdan kurtarıldı, itfaiye erine teşekkür etti



KOCAELİ, (DHA)HATAY'da enkaz altında kalan Semra Et, 52 saat sonra sağ çıkarıldı. Kendisiyle enkaz altında iletişim kuran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden itfaiye erine seslenen kadın, "Teşekkür ediyorum. Lütfen, seni bekliyorum. Sevinirim" diyerek ellerini okşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan aramakurtarma ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli itfaiyesi, Hatay´da Semra Et´i enkaz altından 52 saat sonra kurtarırken, duygusal anlar yaşandı. Kendisiyle enkaz altında oluşturulan yaşam koridorunda sürekli iletişim kuran ve sakinleştiren itfaiye erinin ellerini okşayan Semra Et´in gözleri dolarken, "Teşekkür ediyorum. Lütfen, seni bekliyorum. Sevinirim" dedi. Enkazdan çıkarılan kadın, ekiplere teşekkür ederken, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

ENKAZDAN ÇIKARILAN 5 YAŞINDAKİ YAĞMUR: ÇOK ÜŞÜYORUM BABA

Kahramanmaraş´ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur isimli çocuk da Kocaeli itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yağmur, gece saatlerde aramakurtarma ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarıldı. Yağmur'un ağlayarak "Çok üşüyorum baba. Ellerim bembeyaz oldu, çok üşüyorum. Gitmek istiyorum eve. Anneanneme gitmek istiyorum" demesi, enkaz başında bekleyen babası ile aramakurtarma ekiplerini duygulandırdı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2023-02-08 11:37:39



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