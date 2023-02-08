52'nci saatte enkazdan kurtarıldı, itfaiye erine teşekkür etti (2)

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60 SAAT SONRA KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş İsa Divanlı Mahallesi´nde yıkılan binada kurtarma çalışması yaptı. İtfaiyecilerin çalışması ile Ahmet Hüseyin kurtarıldı. Ahmet Hüseyin 60 saat sonra enkazda açılan koridordan yürüyerek çıkarken, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ

2023-02-08 16:19:35



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