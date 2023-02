Depremden kurtulan Hatice öğretmen, yardıma koştu

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depreme Gaziantep'te ailesiyle yaşadığı evde yakalanan, evleri hasar gördüğü için Kocaeli'de yaşayan akrabalarının yanına gelen öğretmen Hatice Açıkgöz (34), AFAD tarafından oluşturulan Ayni Yardım Toplama Merkezi'nde gönüllü olarak çalışıyor. Hatice Açıkgöz insanlara yardımcı olmak istediğini belirterek, "Evde hiçbir şey yapmadan duramadım. Uyuyamıyorum, gözlerimi kapattığım an hala masanın altında saklandığım anı hatırlıyorum. O yüzden insanlara yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.

Gaziantep´te yaşayan sınıf öğretmeni Hatice Açıkgöz, Kahramanmaraş merkezli depreme babası ve oğlu Rıdvan ile oturduğu evde yakalandı. Evleri hasar gördüğü için ilk gün sokakta kalan Hatice Açıkgöz ve ailesi, ikinci gün okulun bahçesinde kaldıktan sonra Kocaeli´de yaşayan akrabalarının yanına geldi. Hatice Açıkgöz, ilk gün afet bölgesindeki kişilere yardım edebilmek için AFAD tarafından İzmit´te oluşturulan Ayni Yardım Toplama Merkezi'nde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Hatice Açıkgöz, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Kocaeli´de yaşadığı evin hasar gördüğünü söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep´teki evlerinin hasar gördüğünü belirten Hatice Açıkgöz, "Çok sıkıntılı bir süreçti, evin çökmesini bekledik açıkçası. Depremin bitip evden çıkabilme ihtimalimizi bile düşünemedik, çünkü çok uzun sürdü. Durduğu anda Gölcük depremini yaşadığım için eve bir daha giremeyeceğimizi biliyordum. Battaniyelerimi yanıma alabildim ama Gaziantep halkı bu duruma çok hazırlıksızdı. İlk defa bu kadar büyük depremi yaşıyorlar, kendi nüfusları da kalabalık. İçme suyu, elektrik yok. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlardı. Biz ilk geceyi evin önünde, ikinci geceyi de okulumuzun bahçesinde geçirdik. Gıda sıkıntısı yaşadığımız için yola çıkmaya karar verdik ve Kocaeli´ye geldik" ifadelerini kullandı.

`İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİM´

Afet bölgesinde bulunan insanlara yardım etmek için çalıştığını söyleyen Hatice Açıkgöz, "Kocaeli´ye geldikten sonra evde hiçbir şey yapmadan duramadım. Uyuyamıyorum, gözlerimi kapattığım an hala masanın altında saklandığım anı hatırlıyorum. O yüzden insanlara yardımcı olmak için buraya geldim. Şu an hareket etmeye çalışıyorum, çünkü durduğum zaman hemen sallanmaya başlıyorum. Deprem anını yaşıyorum. Duramadım evde, burada gelen kıyafetleri afet bölgesine göndermek için çalışmalara yardım ediyorum" diye konuştu.

`İNSANLARIN DESTEĞİMİZE ÇOK İHTİYACI VAR´

Afet bölgesine gönderilecek yardımlar konusunda da insanlara uyarılarda bulunan Hatice Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Yardım göndermek isteyenlerden isteğim kendi kullanmayacakları hiçbir şeyi lütfen göndermesinler. Oradakiler de insan ve o kutuyu açtıklarında bir beklenti içerisindeler. O yüzden lütfen kendilerine yakışan yardımları göndersinler. Kıyafet, yiyecek, içecek, ilaç, su, çocuk bezi, kadınlar için hijyenik malzemeler gönderilebilir. Şu an çok büyük ihtiyaçları var. İnsanların desteğimize çok ihtiyacı var." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

