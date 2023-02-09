Enkaz altında kalan anne ve kızı 86´ncı saatte sağ çıkarıldı



İZMİT(Kocaeli), (DHA)HATAY´da enkaz altında kalan Suriyeli bir anne ve 4 yaşındaki Cena isimli kızı, depremin 86´ncı saatinde sağ olarak çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı. Kurtarma personelleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cena´ya ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86´ncı saatinde, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit İZMİT(Kocaeli), (DHA)

2023-02-09 19:05:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.