Enkaz altında kalan anne ve kızı 86´ncı saatte sağ çıkarıldı

İZMİT(Kocaeli), (DHA)HATAY´da enkaz altında kalan Suriyeli bir anne ve 4 yaşındaki Cena isimli kızı, depremin 86´ncı saatinde sağ olarak çıkarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı. Kurtarma personelleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cena´ya ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86´ncı saatinde, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit İZMİT(Kocaeli), (DHA)
2023-02-09 19:05:04
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