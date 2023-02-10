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Öğretmenler, depremzedeler için battaniye ve bere üretiyor

DHA

Öğretmenler, depremzedeler için battaniye ve bere üretiyor


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, aralarında topladıkları paralar ile kumaş alarak, depremzedeler için polar battaniye ve bere yapıyor. Okul müdürü Aynur Kadiroğlu, aynı acıları 17 Ağustos 1999 depreminde kendilerinin de yaşadığını belirterek, "Şu an hepimiz elimizi taşın altına koyduk, hepimiz destek olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız" dedi.
İzmit'te Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, deprem bölgesinde bulunanlar için yardım seferberliği başlattı. Okul öğretmenleri, kendi aralarında para toplayıp, kumaş temin ettikten sonra depremzedeler için battaniye ve bere üretimine başladı. Okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin olmadığı atölyelerde işe koyulan öğretmenler, 2 günde yaklaşık 100 battaniye ve 100 bere üretti. İçerisinde `Yüreğimiz ve dualarımız sizlerle Allah yardımcınız olsun. Allah´a emanet olun´ notu olan battaniyeler, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.
Amaçlarının, ülkede kenetlenmenin gerektiği böyle olaylarda ellerini taşın altına koymak olduğunu vurgulayan Aynur Kadiroğlu, "Deprem afetinden dolayı hepimizin içi sızlıyor, çok üzgünüz. Aynı acıları Kocaeli olarak 1999 depreminde bizler yaşadık. O anların canlı tanıklarıyız. Allah bu günleri hepimize kolaylıkla atlatmayı nasip etsin. Devlet güçleri zaten sürekli o bölgeyi destekliyor, vatandaşlar olarak, ülke olarak hepimiz onların yanındayız. Yüreğimiz onlarla birlikte. Bizlerde Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ailesi olarak elimizden gelen her desteği vermeye hazırız. Okul öğretmenleri olarak çevremizdeki arkadaşlarımızın da desteğiyle depremi yaşayan insanlarımızı bir nebze sıcak tutması amacıyla polar battaniye üretmeye başladık. Çocuklarımızın başları üşümesin diye bereler üretmeye başladık. Umarım birazcık onlara destek olabiliriz" dedi. 
`KUMAŞ SIKINTISI ÇEKİYORUZ, FAZLASINI ÜRETMEYE HAZIRIZ´
Üretilen battaniye ve berelerin kumaşının temini konusunda problem yaşadıklarını dile getiren Aynur Kadiroğlu, "Okulumuzda şu anda bütün müdür yardımcısı arkadaşlarım, alanımızın şefleri, öğretmenlerimiz bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk, hepimiz destek olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Biz 2 gündür 100 tane üretebildik. Polar kumaş bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Hibe edecek kişiler olabilirse bizler onları battaniyeye dönüştürmeye hazırız" diye konuştu. 
`ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN, DİYE BİR ARAYA GELDİK´
Kendisinin de Gölcük depremini yaşadığını anlatan moda tasarım alanı öğretmeni Arife Yağmur, "Arkadaşlarımızla bizim de çorbada bir tuzumuz olsun, diye bir araya geldi. Afet bölgesinde yaşayan insanlarımıza bir nebze de olsa yardımda bulunmak için buradayız. Evde oturmak, televizyondan olanları izlemek bize iyi gelmedi açıkçası. 1999 depreminde de biz aynı acıyı yaşadık. Biz yaz ayında yaşamışız diye biraz daha şanslıydık onlardan. Şimdi bu karda, kış şartlarında olmaları daha da acı verici geliyor bize. O yüzden yapabileceğimiz ne varsa yapmak istiyoruz" dedi. 
Deprem bölgesinde bulunan kişiler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan el sanatları öğretmeni Refika Aytok, "Ülkemizin böylesine bir felaketle karşı karşıya olduğu günlerde evlerimizde televizyon karşısında vakit geçirirken kahrolduk. Arkadaşlarımızla biz ne yapabiliriz diye düşündük. Gece geç saatlere kadar yatamıyoruz, ekran karşısında kah ağlıyorduk kah çırpınıyorduk. Çaresizlik çok kötü bir duygu bizlerde meslek lisesi öğretmenleri olarak elimizdeki malzemelerle bere yapmaya, battaniye yapma karar verdik. Güzel bir birlik gösterdik. Yaptıkça içimizi bir nebze rahatlattık. Umut ediyoruz ki tez vakitte darda kalanlara yetişir yaptıklarımız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-02-10 10:33:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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