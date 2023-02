Emlakçılar ev sahipleriyle görüştü, depremzedeler için 100 ev hazırlandı

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ev sahiplerinden izin aldıkları 100 evde depremzedelerin konaklamasını sağlayacaklarını söyledi.

Kocaeli Emlakçılar Odası, depremzedeler için ev seferberliği başlattı. Birden fazla boş gayrimenkulü olan kişilere ulaşan emlakçılar, depremzedelerin konaklamasına uygun olan evleri belirledi. Ev sahiplerinden izin alan emlakçılar, yaklaşık 400 kişinin konaklayabileceği 100 evin listesini Kocaeli Valiliği'ne bildirdi. Belirlenen adreslere valilik tarafından belirlenecek depremzedeler yerleştirilecek.

17 Ağustos depreminde aynı şeyleri yaşadıklarını belirten Alpay Hacıoğlu, "Onları en iyi anlayan bizleriz. Bizlerin yaralarına geçmişte diğer vatandaşlarımız sardığı gibi, bugün de sıra bizde. Elimizden geldiği kadar bireysel desteğimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 10 ilimizdeki en önemli ihtiyaç barınma sıkıntısı. Şu an enkaz altından da sevindirici haberler geliyor. Fakat işini, dükkanını, evini, her şeyini kaybetmiş insanlar var. Psikolojik olarak yakın illere gelip barınma ihtiyaçları oluyor" dedi.

Emlak sahipleriyle görüştüklerini söyleyen Hacıoğlu, "Biz Kocaeli Emlakçılar Odası olarak bütün meslektaşlarımıza bir çağrıda bulunduk. Bütün meslektaşlarımız aracılığı ile ikinci ya da üçüncü gayrimenkulü olan, durumu iyi olan vatandaşlarımıza çağrı yaptık. Bir liste oluşturarak Kocaeli Valiliği´ne bildirdik. Biz gayrimenkulü olan kişileri listeye alıyoruz. Kocaeli´nin her ilçesinde yerler var. İzmit´te bir kişi, vakıf binasını bu işe ayırdı. Burada 600 metrekarelik alanda 60 kişinin kalabileceği şekilde her şey hazır. Buraların listelerini tamamen hazırladık. Bunları Kocaeli Valiliği tarafından onaylanacak ihtiyaç sahibi ailelere kira, ücret hiçbir şey olmadan vereceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

