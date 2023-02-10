İki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Murat Kaya öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, önceki gün Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki fırının önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.Y. üzerindeki bıçağı çıkartarak Murat Kaya ve C.Y.´yi bıçakladı. Yaralanan Murat Kaya ve C.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Murat Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.Y.´yi yakaladı. Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Murat Kaya'nın cenazesi bugün Gebze´de toprağa verilecek. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-02-10 13:20:45
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