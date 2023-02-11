KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde sandalye üretimi yapan bir atölyenin sünger deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Gece saatlerinde, Acısu Mahallesi Koru Caddesi üzerinde bulunan sandalye üretimi yapan bir atölyenin sünger deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depoda çıkan yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depo ve depoda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Alev alev yanan depodan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2023-02-11 02:45:41
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