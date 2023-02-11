Enkaz altında birbirlerine sarılı bulunan 4 kişilik aile toprağa verildi

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde Rana Apartmanı´nın enkazında birbirlerine sarılı halde bulunan Mehmet Okay (45), eşi Ebru Okay (45), çocukları Hayrettin Yiğit Okay (15) ile Beren Okay´ın (6) cenazeleri, İzmit´te son yolculuğuna uğurlandı.
Antakya´da yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Okay, öğretmen eşi Ebru Okay, çocukları Hayrettin Yiğit ile Beren Okay, depremde Rana Apartmanı´nın enkazında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu Okay ailesinin 4´üncü günde cenazelerine ulaşıldı.
Antakya´da tamamlanan işlemlerin ardından cenazeler, akrabalarının burada olması nedeniyle İzmit´e getirildi. Eren Camisi´nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Okay ailesinin bireyleri İzmit Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi.
Cenazede ailenin yakınları, tabutların başında uzun süre gözyaşı döktü. Okay ailesinin bireyleri, enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulunmuşlardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2023-02-11 14:43:17
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