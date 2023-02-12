Çocuklardan depremzedelere duygulandıran notlarla oyuncak



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, AFAD Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne getirilen yardım kolilerinde çocukların yazdığı notlar duygulandırdı. Çocuklar resimlerle süsledikleri notlarında, 17 Ağustos 1999 depremini anımsatarak, oyuncak, kıyafet ve kitaplar gönderirken, mektup arkadaşı da olmak istedi.

İzmit´te vatandaşlar, deprem bölgesinde bulunan kişiler için AFAD Ayni Yardım Toplama Merkezi´ne yardım kolileri getirmeye devam ediyor. Toplama merkezine çok sayıda giysi, temizlik malzemesi, yiyecek getirilirken, çocukların hazırladığı oyuncakların üzerinde bulunan notların yer aldığı hediyeler duygulandırdı. Bir çocuk, "Çok kötü günler geçiriyoruz, sizler için en sevdiğim oyuncaklarımı, elbiselerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah´a emanet olun" yazarken, Asya Alkan ise, "Oyuncak ve kitaplarımızı sizlere gönderiyoruz. Size dua ediyorum" yazarak, mektup arkadaşı olmak istediğini belirtti. Hafsa Ekinci ise oyuncak ayının üzerine, "Sevgili arkadaşım geçmiş olsun. Kocaeli´de annem de aynı şekilde depremi yaşamış, ona verilen oyuncağı saklamış. Bu oyuncağı hep güzel günlerde oynaman dileğiyle, her zaman yanınızdayız" yazdı.

7 yaşındaki kızı Asya Alkan ile beraber depremzede çocuklara hediyeler hazırlayan Mehtap Alkan, "Çocuklarımıza durumu anlattım onlarla beraber güzelce kitap ve boya kalemi alışverişi yaptık. Oyuncaklarımızı da paylaştık, oradaki depremzede çocuklarımıza gönderdik. İnşallah onların yaralarını bir nebze de olsa sarabiliriz. Asya kendisi de bir resim çizdi. Okuma yazmayı daha yeni öğrendi iyi dileklerini de yazdı. İnşallah mektubu deprem bölgesinden bir arkadaşına ulaşır. Asya mektubu alan kişiyle de mektup arkadaşı olmak istiyor. Bilgilerimizi verdik, bizlere ulaşırlarsa onlar için ellerimizden geleni yaparız" dedi.

`EŞİME GELEN OYUNCAĞIN BENZERİNİ GÖNDERMEK İSTEDİK´

5 yaşındaki kızı Hafsa ile oyuncak getiren Ramazan Ekinci eşi Banu Ekinci´nin 17 Ağustos 1999 depreminden etkilendiğini anlatarak, "Eşim 1999 depremini yaşamış ve o dönem kendisine bir oyuncak ayı vermişler. Ben onu getirmek istedim ama eşim o günleri hatırlayarak çok duygusal davrandı. Eşim de hemen hemen aynısı bir oyuncak ayıcık olan kızımın oyuncağını göndermek istedi. Küçük kızımız Hafsa ile gelip buraya hediye ettik. Eşim 1999 depreminde aldığı oyuncağın kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Umarım gönderdiğimiz oyuncak da deprem bölgesindeki çocuklara bir umut olur" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2023-02-12 10:42:39



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