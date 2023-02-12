Liseliler depremzedelerin çadırda kullanabileceği zor devrilen, yüksek ayaklı soba yaptı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesinde bulunan kişiler için çadır içerisinde de kullanılabilen bir soba tasarladı. Ayaklarının tasarımı nedeniyle standart sobalara göre daha zor devrilen, altında bulunan yalıtım malzemesi ve ayaklarının yüksekliği nedeniyle de zemine minimum derecede sıcaklık ileten sobanın prototipi tamamlandı. İlk aşamada 150 adet üretilecek sobanın seri üretimine bu hafta başlanacak.

Amaçlarının deprem bölgesinde zorlu kış şartlarıyla mücadele eden kişilerin yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Makine bölümü öğretmeni Osman Çolakoğlu Osman Çolakoğlu, "Bu kış gününde en çok ihtiyacın bu olduğuna karar verdik. Deprem bölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak adına soba üretmek istedik. Atölyemizin imkanlarıyla bir prototip oluşturduk. Bu sobayı çok rahat bir şekilde yangına da imkan vermeden kullanabiliriz. Daha önceki felaketlerden de biliyoruz maalesef bu tip sıkıntılar yaşandı. Sacdan güçlü bir soba yaptık, ilk etapta 150 tanesini tamamlayıp en kısa zamanda kendi ellerimizle afet bölgesine götürüp teslim etmek istiyoruz" dedi.

`ODUNLA YA DA KÖMÜRLE KULLANILABİLİR´

Üretilen sobanın çadır içerisinde rahatlıkla kullanılabileceğini aktaran Osman Çolakoğlu, "Bu sobanın altına bir yalıtım malzemesi koyacağız ve yerden yükselteceğiz. Çok dengeli bir şekilde ayaklarını yerleştireceğiz. Devirmek isteseniz de devrilmeyecek bir biçimde tasarımını gerçekleştirdik. AFAD´ın kendi çadırlarının baca çıkışları var, konteynerler için son derece uygun orada da son derece kolay bir şekilde kullanılabilir. Odunla ya da kömürle de çok rahat bir şekilde afetzedelerimiz bunu kullanabilecek" diye konuştu.

İLK ETAPTA 150 TANE ÜRETİLECEK

Yaşanan afetlerde meslek liselerine önemli görevler düştüğünü anlatan okul müdürü Rümeysa Şen de "Çadırlarda kullanılmak üzere başlangıçta 150 adet olmak üzere soba üretimi yapıyoruz. Deprem bölgesindeki kişiler için şu an elimizden gelen en büyük destek buydu, biz de o yüzden bunu yapmak istedik. Seri üretimine geçeceğiz" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2023-02-12 10:50:56



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