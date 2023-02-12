Depremde Hatay'daki yıkım dronla görüntülendi

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 2 depremin büyük yıkım ve can kayıplarına neden olduğu Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, kentteki hasarı da havadan dronla görüntüledi. (DHA)

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DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2023-02-12 14:03:59



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