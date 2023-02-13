Meslek lisesinin aydınlatma kulesi, gece çalışmalarına ışık oldu



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, afet bölgelerinde kullanılmak üzere `Teleskobik Aydınlatma Kulesi´ yaptı. Hatay´a gönderilen 4,5 metre yüksekliğindeki kule, gece aramakurtarma çalışmalarının sürmesini sağladı.

İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, bir süre önce afet bölgelerinde kullanılmak üzere 'Teleskobik Aydınlatma Kulesi'ni yaptı. Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye gönderilen 4,5 metre yüksekliğindeki kule, aramakurtarma çalışmalarının geceleri de devam etmesini sağladı. Enerjiyi güneşten alan, sessiz çalışan ve gerektiğinde kırıcı- delici aletlere elektrik sağlayabilen cihaz, Hatay'da ekiplere büyük fayda sağladı.

'SEVİNDİRİCİ OLAN, CAN KURTARILMASINA VESİLE OLMASI'

Okul müdürü Mehmet Aktaş, "Bizler bu depremin en yakın tanıkları olarak geçmişte bunları yaşadık. Biz İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Türkiye'deki 55 Ar-Ge merkezinden bir tanesiyiz. Ar-Ge merkezi olarak yaklaşık 1 yıl süren çalışmalarımızda, deprem bölgelerinde acil kurtarma için 'Teleskobik Aydınlatma Kulesi' imalatını gerçekleştirdik. Tasarımı ve yazılımı bize ait bir ürün ortaya çıkardık. Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimiz bu konuda çalıştılar. Sevindirici olan şey, teknik kısımlarından ziyade amacına uygun kullanılarak can kurtarılmasına vesile olması" dedi.

'200 METREKARELİK ALANA GÜN IŞIĞI SAĞLAYABİLİYOR'

Cihazın özelliklerini anlatan Aktaş, "Teleskobik aydınlatma kulemiz, 200 metrekarelik bir alana gün ışığı sağlayabiliyor. Güç ünitesi olarak da kullanılabiliyor. Bu şekilde özellikle gece kurtarma çalışmalarında yoğun olarak kullanılabilecek bir ürünümüz. Bir ihtiyaç analizi çıkararak, o analize göre sistemin geliştirilmesi konusu üzerinde durduk. Herhangi bir depremde bildiğiniz gibi elektrikler kesiliyor. Bu etkinin devre dışı bırakılması için güneş paneli ile enerjisini toplayan, jel akü sistemi ile enerji birikimini gerçekleştiren ve gece boyunca aydınlatma işlevini verimli bir şekilde sağlayabilen bir sistemi inşa ettik. Aynı anda enerji ihtiyacı olduğunda kırıcıdelici aletlerin çalışması gerektiğinde jeneratör ile besleme sistemini devreye aldık. Yani tek boyutlu olmayan, komple bir sistem ortaya çıktı. O anda farklı nitelikteki ihtiyaçları karşılayabilecek bir ünite sistemi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz bunun imalatında ve yazılımında görev aldılar. Öğretmenlerimiz onlara danışmanlık yaptılar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-02-13 10:22:49



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