Prof. Dr. Akbaş'tan 'lisanslı mühendislik' firması tavsiyesi



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)GEBZE Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, oturduğu binayla ilgili şüphesi olanlara, lisanslı mühendislik firmalarına başvurmaları tavsiyesine bulunarak, "Maalesef Kahramanmaraş depreminde birçok yeni yapılan bina göçmeye uğradı. Projenin başlangıç aşamasından inşaat aşaması bitene kadar yani ruhsat aşamasına kadar geçen süreçte tüm kontrollerin yapılmış olması gerek" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oturulan binalar konusunda uyarılarda bulundu. Evlerinin sağlam olup olmadığı konusunda tereddüt yaşayanlara, binalarının uzman kişilerce kontrol edilmesini tavsiye eden Akbaş, "Vatandaşın evinin depreme dayanıklı olup olmadığını anlaması çok zor bir şey. Deprem mühendisliği ve yapı mühendisliği eğitimi ciddi bir iş. Biz çok ileri düzey analiz yöntemleri ve tekniklerle bir evin olası bir depremde nasıl performans göstereceğini inceleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir vatandaşımızın bunu anlaması mümkün değil. Eğer oturduğu bina ile ilgili bir sıkıntı varsa yapılması gereken şey, lisanslı bir mühendislik firmasına giderek binanın olası bir depremdeki performansının nasıl olacağını tespit ettirmek olacaktır" diye konuştu.

`GÖÇMEYE UĞRADILAR´

Binaların sağlam olup olmadığının uzmanlar tarafından yapılacak testler sonucu belli olacağını anlatan Prof. Dr. Akbaş, "Kahramanmaraş depreminde maalesef gördük. Dışarıdan çok güzel makyajlanmış binalar, içerisinde oldukça çürük, gerekli mühendislik ilkelerine uygun tasarlanmamış, inşa edilmemiş bir taşıyıcı sistem olduğundan dolayı göçmeye uğradılar. Dolayısıyla dışına bakıp da herhangi bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak oldukça zor" dedi.

Kahramanmaraş depreminde birçok yeni binanın yıkıldığını kaydeden Prof. Dr. Akbaş, "Binanın ne zaman yapıldığı fark etmez. Maalesef Kahramanmaraş depreminde birçok yeni yapılan bina da toplam göçmeye uğradı. Dıştan bakarak hiçbir binanın depremde nasıl performans göstereceğini anlayamayız. Projenin başlangıç aşamasından inşaat aşaması bitene kadar yani ruhsat aşamasına kadar geçen süreçte projeyle ilgili tüm kontrollerin yapılmış olması gerekir. Ancak ondan sonra biz, 'Bu bina tüm mühendislik hizmetleri, analizleri, kontrolleri yapılmıştır' diyebiliriz ve o binanın depreme dayanıklı olduğundan emin olabiliriz. Aksi takdirde dışındaki kozmetiğe, güzel cephe kaplamalarına, kapılarına, pencerelerine, mutfaklarına, banyolarına bakarak böyle bir çıkarımda bulunmamız mümkün değil" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-02-15 09:37:38



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