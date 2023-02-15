FETÖ elebaşının akrabası tutuklandı

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KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası M.Y.G., eğlence yerinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y.G., tutuklandı.

Karamürsel ilçesindeki eğlence yerinde M.Y.G.´nin konuşmalarından rahatsız olanlar, polise şikayetçi oldu. İfadeler doğrultusunda M.Y.G.´nin, eğlence yerinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu belirlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu belirtilen M.Y.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.Y.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Mesut ÇATAK

2023-02-15 14:54:32



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