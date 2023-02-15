Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

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Selda Hatun TANNabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesine Doğukan Ç., tartıştığı Bayram T.´yi tabancayla vurarak yaraladı. Bayram T. hastaneye kaldırılırken, kaçan Doğukan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan Ç., aralarında husumet bulunan Bayram T.´nin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. İki kişi arasındaki konuşma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğukan Ç., tabancasını ateşleyerek Bayram T.´yi yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir otomobile isabet ederek, aracın arka camı kırıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan Bayram T., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Doğukan Ç.´nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TANNabi YAZICI

2023-02-15 22:55:50



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