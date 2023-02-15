Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

DHA

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı


Selda Hatun TANNabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesine Doğukan Ç., tartıştığı Bayram T.´yi tabancayla vurarak yaraladı. Bayram T. hastaneye kaldırılırken, kaçan Doğukan Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan Ç., aralarında husumet bulunan Bayram T.´nin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. İki kişi arasındaki konuşma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Doğukan Ç., tabancasını ateşleyerek Bayram T.´yi yaraladı. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir otomobile isabet ederek, aracın arka camı kırıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralanan Bayram T., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Doğukan Ç.´nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TANNabi YAZICI
2023-02-15 22:55:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya öldü
Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Gölcük Depremi'nin ardından kurulan arama kurtarma derneği, afetzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Gölcük Depremi'nin ardından kurulan arama kurtarma ...
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan ...
Hatay'da depreme yakalanan çift, bebeklerini Kocaeli'de kucaklarına aldı
YEREL HABERLER Hatay'da depreme yakalanan çift, bebeklerini ...
FETÖ elebaşının akrabası tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ elebaşının akrabası tutuklandı
(Görüntülü) DEPREMDEN KURTULAN ÇİFT, BEBEKLERİNE &#039;UMUT&#039; ADINI VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDEN KURTULAN ÇİFT, BEBEKLERİNE ...
Depremden kurtulan çift, bebeklerine 'Umut' adını verdi
YEREL HABERLER Depremden kurtulan çift, bebeklerine 'Umut' adını ...
Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 ...
HAVELSAN'ın İHA'ları deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER HAVELSAN'ın İHA'ları deprem bölgesinde çalışmalara ...
(Görüntülü) HAYAT KURTARMAYA GİTTİĞİ DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAYAT KURTARMAYA GİTTİĞİ DEPREM ...
Hayat kurtarmaya gittiği deprem bölgesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hayat kurtarmaya gittiği deprem bölgesinde kalp ...
(Görüntülü) PROF. DR. AKBAŞ&#039;TAN &#039;LİSANSLI MÜHENDİSLİK&#039; FİRMASI TAVSİYESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. AKBAŞ'TAN 'LİSANSLI ...
Prof. Dr. Akbaş'tan 'lisanslı mühendislik' firması tavsiyesi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akbaş'tan 'lisanslı mühendislik' firması ...
Uzmanından bina yapımına "mesleki yeterlilik sigortası ile yetkin mühendislik şartı" önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından bina yapımına "mesleki yeterlilik ...
(Görüntülü)JAPON YER BİLİMCİ KANEDA: AYNI GÜNDE 2 BÜYÜK DEPREMİ DAHA ÖNCE TECRÜBE ETMEDİM
YEREL HABERLER (Görüntülü)JAPON YER BİLİMCİ KANEDA: AYNI GÜNDE 2 ...
Japon Yer Bilimci Kaneda: Aynı günde 2 büyük depremi daha önce tecrübe etmedim
YEREL HABERLER Japon Yer Bilimci Kaneda: Aynı günde 2 büyük depremi ...
Kocaeli'de evde çıkan yangında mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de evde çıkan yangında mahsur kalan engelli ...
Depremden sonra Hatay'dan çaldığı otomobille Kocaeli'de yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Depremden sonra Hatay'dan çaldığı otomobille ...
Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık şüphelisi ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de durdurulan tırda 20 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de durdurulan tırda 20 kilo 800 ...
Kocaeli'de durdurulan tırda 20 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de durdurulan tırda 20 kilo 800 gram skunk ...
Yardım için deprem bölgesine giden hemşire enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
YEREL HABERLER Yardım için deprem bölgesine giden hemşire enkazdan ...
(Görüntülü)REFAKATSİZ DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ?DERİNGÖRÜ? İLE TESPİT EDİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)REFAKATSİZ DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ?DERİNGÖRÜ? ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.