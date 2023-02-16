Hayat kurtarmaya gittiği deprem bölgesinde ölen dernek bölge müdürü toprağa verildi



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinden deprem sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gittiği Kahramanmaraş´ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü emekli Deniz Astsubay Metin Doruklu (53), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü, emekli Deniz Astsubay Metin Doruklu, Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti. Metin Doruklu enkaz altında kalanların kurtarılmasında yer aldı. Doruklu, Kahramanmaraş´ta enkazda kurtarma çalışmalarına ilişkin fotoğraflarla birlikte, "Depremin 8´inci günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin" diye paylaşımda bulundu. Metin Doruklu, bu paylaşımından saatler sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş´taki işlemlerin ardından Metin Doruklu´nun cenazesi Gölcük´e getirildi. Doruklu´nun cenazesi Tevfik Hoca Camisi´nde askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye Doruklu´nun eşi Yasemin, kızı Rümeysa, oğlu Afak´ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, Beşir Derneği yöneticileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

`SONUNA KADAR CANINI DİŞİNE TAKARAK MÜCADELE ETTİ´

Metin Doruklu ile beraber deprem Kahramanmaraş´a arama kurtarma çalışmalarına giden Beşir Derneği Bölge Müdürü Suat Söğüt, "Metin Ağabey ile deprem haberini ilk aldığımız andan itibaren sahaya hareket etmek üzere sürekli irtibat halindeydik. Kahramanmaraş´ta deprem bölgesinde, kriz masasından bugüne kadar hep beraberdik. Kendisi sonuna kadar bir canlı vatandaşımızı daha enkaz altından kurtarabilmek için ne gerekiyorsa canını dişine takarak mücadele etti. Uykusuz günler geçirdi, yoruldu ama amacımız sonuna kadar insanlara destek olabilmekti. Yardımcı olabilmekti, bir kişiyi daha enkaz altından kurtarabilmek amacıyla bu yola çıkmıştık. Başarılı olduklarımız oldu, kendisi de bu esnada son nefesini verdi. Allah rahmet eylesin" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-02-16 14:53:36



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