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17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli, deprem bölgesi için seferber oldu; ekipler 82 kişiyi kurtardı

DHA

17 Ağustos'u yaşayan Kocaeli, deprem bölgesi için seferber oldu; ekipler 82 kişiyi kurtardı


KOCAELİ, (DHA)17 AĞUSTOS 1999 depremini yaşayan Kocaeli'de belediyeler, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı seferber oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, enkaz altından 82 kişiyi kurtarırken, ambulanslarıyla yaralıları çevre illerdeki hastanelere sevk etti. Binlerce kişiye sıcak yemek dağıtılırken, çadır kent ve 54 yataklı sahra hastanesi için çalışmalar sürüyor.
17 Ağustos 1999 depreminde binlerce insanın öldüğü ve yıkımların yaşandığı Kocaeli'de yaşayanlar, Kahramanmaraş depreminin ardından seferber oldu. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, depremin ardından tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde yer aldı. Bölgeye ilk anda kurtarma çalışmaları için itfaiye ve sağlık ekipleri, ambulanslar ve iş makineleri gönderildi. Sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. İzmit'te eski alışveriş merkezi de AFAD Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne dönüştürüldü. 17 Ağustos depremini yaşayanlar, yardımları merkeze getirdi. Yardımların kolilere konulması ve ayrılması için de binlerce kişi gönüllü olarak çalıştı.
82 KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN KURTARDILAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kurtarma çalışmalarında yer aldı. Kocaeli itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da enkaz altına girip 82 kişiyi sağ olarak çıkardı. İtfaiyeciler, 82 depremzedeye yeniden umut oldu.
HATAY DEFNE'YE ÇADIR KENT
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye intikal ederken, kurtarma çalışmalarının yanı sıra lojistik, içme suyu, gıda ve altyapı çalışmalarıyla depremzedelerin yanında oldu. Defne ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Büyükşehir ekibi, ilçenin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. İlçeye ulaşınca bir okulun bahçesine afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ile depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere, 1000 adetlik çadır kent kurmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 dönümlük alanda 2 etap halinde tamamlanacak çadır kentin altyapı çalışmalarında sona gelinirken, çadırlar da büyük oranda kuruldu. Başkan Tahir Büyükakın çadır kente yerleşmeye başlayan depremzedeleri ziyaret etti.
SICAK YEMEK VERİLDİ, HASTALAR SEVK EDİLDİ, İLAÇLAMA YAPILDI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hızla organize olup en kısa sürede deprem bölgesine ulaşan ekipler arasındaki Kocaeli Büyükşehir'in, depremin yaralarının sarılması için önemli çalışmalar yaptığı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mobil afet TIR'ları günde 15 bin ekmek, 30 bin çorba ve 3 çeşit olmak üzere 10 bin yemek ikram ediyor. Ayrıca 15 hasta nakil ambulansını bölgeye gönderen Büyükşehir, enkazdan çıkarılan yaralıların çevre illere götürülmesini sağladı. Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Defne'de vektörle mücadele çalışmalarında kemirgen mücadelesi ve dezenfeksiyon çalışmaları için ise 5 araç 13 personelle çadır kentler ve toplanma alanlarıyla tuvaletler başta olmak üzere çok sayıda noktada dezenfekte çalışması yaptı.
SAHRA HASTANESİ KURULACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay'ın Defne ilçesine 54 yataklı konteyner sahra hastanesi kurulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı alanda altyapı çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da imal edilen 18 konteyner bölgeye sevk edildi. Bölgeye toplamda 96 konteyner gönderilecek. 54 yataklı konteyner sahra hastanesi, 6 bin 500 metrekare alana inşa edilecek. Sahra hastanesinin acille birlikte yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK
2023-02-16 17:38:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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