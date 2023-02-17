

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremle ilgili araştırmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu depremde zaman içinde farklı enerji boşalımları görüyoruz. Dolayısıyla birçok araştırmacı, bunu aynı anda meydana gelen farklı depremler gibi açıklayabilir ama bu tek bir deprem içerisinde farklı enerji boşalımları olarak açıklamak daha doğru olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi´nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz başkanlığında toplanan ve aralarında Kocaeli Üniversitesi´nden Doç. Dr. Serkan Irmak, Prof. Dr. Seda Çelikbilen ve Yıldız Teknik Üniversitesi´nden Prof. Dr. Taylan Öcalan´ın bulunduğu heyet, depremlerin karakteristik analizini yapmaya başladı. 6 Şubat günü saat 04.17´de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde çeşitli parametreleri değerlendiren ekip, fay hattının kırılma süresini ve ortaya çıkardığı enerjiyi belirledi.

Birçok araştırmacı tarafından aynı anda farklı depremlerin yaşanmış olabileceği ihtimalini de değerlendiren Doç. Dr. Serkan Irmak, "Çalıştığımız ekiple birlikte meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin kırılma mekanizmasını çalıştık. İlksel sonuçlarımız çok önemli. Bu depremin yaklaşık 90 saniyelik bir kırılma süresi var. Tek bir deprem içinde fay düzlemi heterojen yapıya sahip olduğu için farklı büyüklükte enerji boşalımları görmekteyiz. Zaman içinde farklı enerji boşalımları var. Dolayısıyla birçok araştırmacı bunu farklı depremlermiş gibi açıklayabilir ama bu tek bir deprem içinde farklı enerji boşalımları olarak açıklamak daha doğru olacaktır" dedi.

Depremlerin genellikle tek segment üzerinde meydana geldiğini anlatan Doç. Dr. Irmak, "Kırılma mekanizması sonuçlarına baktığımızda fayın geometrisine de bağlı olarak 3 farklı parçanın üzerinde enerji boşalımları olduğunu görmekteyiz. Bu da bu depremin ilginç bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-02-17 10:29:31



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