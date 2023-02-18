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Emniyet şeridinde lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Emniyet şeridinde lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı


KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, emniyet şeridinde hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştirenlere TIR´ın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, TEM yolu Acısu mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.T.'nin kullandığı 34 UU 7002 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. A.T., aracı emniyet şeridine çekerken, arkadaşları Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin´den yardım istedi. Kaza yerine gelenler lastiği değiştirdiği sırada F.Ü. yönetimindeki 34 DLF 993 plakalı TIR, hafif ticari araca çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin´in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.T. ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. TIR şoförü F.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Muhammet Emin Salacı ve Hakan Çetin´in cenazeleri, işlemlerin ardından memleketleri Sakarya´ya gönderilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2023-02-18 12:13:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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