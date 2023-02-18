'Pisa'dan daha eğri olan minare ayakta!

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştirirken TIR'ın çarptığı Hakan Çetin (22) Maşukiye Mahallesi'ndeki Gül Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin'in annesi Nafiye, babası Ahmet, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Nafiye Çetin oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Hakan Çetin'in cenazesi Maşukiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Muhammet Emin Salacı (22) ise Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Güzeltepe Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küpçüler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2023-02-18 17:41:18



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