Motokuryeye çarpan servis minibüsü kaçtı

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te hatalı dönüş yapan servis minibüsü, motokuryeye çarptı. Motokurye yaralanırken, servis minibüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza akşam saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı kavşağında meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönüne hatalı dönüş yapan servis minibüsü, Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Selim Güner idaresindeki 41 AIG 912 plakalı kurye motosikletine çarptı. Motokurye kazanın etkisiyle yola savrulurken, servis minibüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selim Güner tedavi altına alındı. Polis, kaçan servis minibüsü sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-02-19 21:45:59



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