Sosyal medyadan mesaj attığı kadının erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te İbrahim Can Vayvalak, sosyal medyadan mesaj attığı kadının erkek arkadaşı tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Burak Börek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay dün, İzmit Ömerağa Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Burak Börek ile kadın arkadaşına sosyal medya üzerinden mesaj atan İbrahim Can Vayvalak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak Börek, İbrahim Can Vayvalak'ı 5 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, İbrahim Can Vayvalak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Burak Börek'i yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Börek ile Vayvalak'ın olay öncesinde buluşarak, aralarındaki husumet hakkında konuştukları, bu konuşmadan birkaç saat sonra tekrar buluşarak kavga ettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burak Börek, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-02-20 21:35:34
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