Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan saman yüklü TIR'da narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Dorsedeki saman yüklü çuvalların bir kısmı boşaltılarak, narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. 'Talisca', dorsedeki soğutucu kısmına tepki verdi. Soğutucunun kapakları açıldı, içinde Arapça yazıların ve at resminin bulunduğu 167 paket görüldü. Paketler halinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-02-21 10:09:55
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