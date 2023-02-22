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KAHRAMAN KÖPEK 'PROTEO'NUN ADI SOKAK HAYVANLARI MERKEZİNDE YAŞAYACAK  

DHA

KAHRAMAN KÖPEK 'PROTEO'NUN ADI SOKAK HAYVANLARI MERKEZİNDE YAŞAYACAK  


KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde etkilenen Adayıman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinde yer alan ve enkazda canlıların yerinin tespit edilmesinde görev yaparken ölen Proteo isimli köpeğin adı, Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yaptırılan rehabilitasyon merkezine verildi. Başiskele Belediyesi tarafından, Sepetlipınar Mahallesi´nde 6 bin 100 metrekare alan üzerinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi inşa edildi. Merkezde 164 metrekarelik alana idari bina ve 435 metrekarelik alanda ise barınak kuruldu. Belediye Başkanlığınca merkeze, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde Meksika'dan gelen ekiple birlikte arama enkazlarda kurtarma faaliyetlerinde görev yaparken ölen `Proteo' isimli köpeğin adı verildi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Proteo, beraberindeki ekiple birlikte birçok vatandaşın enkazında kurtarılmasında önemli görev yaptı. PROTEO'NUN FOTOĞRAFI İLE TÜRKÇE VE İSPANYOLCA TANITIM YAZISI ASILDI Merkezin tabelasında `Proteo´nun fotoğrafı ile Türkçe ve İspanyolca yazılan tanıtım tabelası da asıldı. Tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:"Proteo, 6 Şubat´ta yaşanan deprem felaketinin ardından geldiği Türkiye´de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Mexico City´deki bir askeri polis tugayının üyesi olan Proteo, 13 Haziran 2013´te doğdu ve 12 Şubat 2023 günü öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 aylıktı. Proteo´nun ölümü hem Meksika hem de Türkiye´de büyük üzüntüyle karşılandı. Başiskele Belediyesi olarak sokak hayvanları bakımevimize, yüzlerce insanı kurtaran, binlerce patlayıcı madde bulan ve birçok alanda insanlığa hizmet eden tüm arama ve kurtarma köpeklerine ithafen Proteo´nun ismi verildi."`PROTEO İSMİ YILLAR BOYUNCA MERKEZİMİZDE YAŞAYACAK´ Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Proteo´nun isminin yıllarca bu merkezde yaşatılacağını belirterek, "Asrın felaketini yaşadık. Bu asrın felaketinde ülkemize arama kurtarma ekipleri ve köpekleri de geldi. Bunların içerisinde Meksika ekibinin Türkiye´de arama kurtarma faaliyetlerine katılan `Proteo´ isimli köpeğimiz, arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybetti. Meksika´ya uzun yıllar hizmet etmiş ve ülkemizde hayatını kaybeden ve Meksikalıların törenle karşıladığı köpeğimizin ismini arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede yapımı tamamlanan rehabilitasyon merkezimize vermeye karar verdik. `Proteo´nun ismi yıllar boyunca bu sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde yaşayacak" dedi. (DHA) Görüntü Dökümü 
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-Merkezden görüntüler 
-Detaylar Haber: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2023-02-22 00:25:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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