Atölyede bakır potası, vinç kancasından düştü: 3 işçi yaralı

Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, atölyede vincin kancasından çıkan bakır eritme potası, yere düştü. Üzerlerine eriyen bakırın sıçradığı 3 işçi, yaralandı.
Olay, öğleden sonra Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bakır döküm malzemeler üretilen atölyede meydana geldi. Üretim yapıldığı sırada bakır eritilen pota, vincin kancasından çıkarak düştü. Potanın içinde eriyen bakır ise Furkan Gülay, Adem Kır ve Kemal Karaman´ın üzerlerine sıçradı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine atölyeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-02-22 16:02:05
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