Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler için oynadı



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)Kocaelispor ile Sakaryaspor´un depremzedeler yararına karşılaştığı maçta 17 bin 500 bilet satıldı. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Yeşil-siyahlı ezeli rakipler Kocaelispor ile Sakaryaspor, `Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım´ sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın başlangıcında depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Takımlar sahaya `Sesinizi Duyan Var´ yazılı pankart ile çıktı.

Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Stattaki reklam panolarına ise, depremlerde hayatını kaybeden sporcuların isimleri yazıldı. Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.

Maçın 18'inci dakikasında Sakaryasporlu Kabongo Kasongo topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Maçın 90'ıncı dakikasında ise İbrahim Has'ın attığı gol ile Sakaryaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler

Tribünlerden görüntüler

Depremzedelere destek tezahüratları

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DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-02-22 22:40:25



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