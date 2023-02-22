Kontrol ettiği tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni arızalanan akaryakıt yüklü tankeri park ederek, aracı kontrol eden sürücü, aniden hareket eden tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 150 metre ilerleyen tanker, elektrik direği ile ağaca çarparak durdu.
Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Selman Örgel, 42 AIJ 054 plakalı tankeri fren sistemindeki arıza nedeniyle yol kenarına park etti. Aracından inerek arka tekerleklere bakan Selman Örgel, tankerin aniden hareket etmesiyle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Selman Örgel, ilerlemekte olan akaryakıt yüklü tankerin peşinden koştu. Yaklaşık 150 metre ilerleyen tanker yol kenarındaki elektrik direğine ve bir ağaca çarptı. Yokuştan inen tanker, dorsesinin tümseğe çarpması sonucu durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, elektrik dağıtım şirketi çalışanları da hasar gören kablolar nedeniyle önlem alarak, çalışma yaptı. Yola devrilen ağaç kenara alındı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-02-22 23:11:23
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