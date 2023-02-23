Depremden etkilenen kedi ve köpekler Kocaeli'de ücretsiz tedavi ediliyor



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Veteriner Hekimleri Odası'nın girişimleriyle depremden etkilenen sahipli ve sahipsiz hayvanlar, kente getirilerek veteriner kliniklerinde ücretsiz tedavi ediliyor. Şu ana kadar 170'ten fazla hayvanın geldiğini, sahipsiz hayvanlar için çok sayıda sahiplenme başvurusu olduğunu belirten veteriner hekim Ali Anaç, "Bu afetin yarasını sarana kadar, tüm canlılarımız iyileşene kadar desteğe devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası´nın girişimleriyle depremden etkilenen bölgelerde bulunan sahipli ve sahipsiz 170 kedi ve köpek, kente getirildi. Hayvanlar burada, veteriner kliniklerinde tedaviye alındı. Sahipsiz kedi ve köpekleri sahiplenme konusunda çok sayıda başvuru yapıldı. Veteriner hekim Ali Anaç, "Sahiplenme kelimesini kurduğumuz anda birileri almak istiyor. Çünkü herkes bu mağduriyetin farkında, sahiplerinin vefat ettiğini ya da bir evi olmadığı için hayvana artık bakamayacak durumda olduğunu biliyorlar. Çok yoğun bir istekle bize söylüyorlar. Gerçekten gurur verici bir şey, halkımızın bu kadar özverili olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

`ENKAZDAN ÇIKAN HAYVANLARIMIZ DA VAR´

1999 depreminde kendilerinin de benzer acıları yaşadıklarını ifade eden Ali Anaç, şöyle konuştu:

"1999 depremini yaşamış bir Gölcüklü olarak o bölgedeki tüm hayvanların tedavi, bakım ve beslenme konusunu üstlendik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bölgeden bize gelen çok fazla talep var. Nakilleri gerçekleşen kediler, köpekler burada tedavi ediliyor. Enkaz altında 14 gün kalan bir köpeğimiz gelmişti geçen gün, ondan önce sahibi vefat etmiş ve enkazdan 12 gün sonra çıkarılan kedimiz geldi. Burada da şu an o bölgeden gelen ve hala tedavileri devam eden 4 köpek ile 4 kedimiz var. Bunların tedavilerini, sahiplendirilmek istenirse sahiplendirilme süreçlerinde destek oluyoruz. Bu afetin yarasını sarana kadar, tüm canlılarımız iyileşene kadar desteğe devam etmeyi düşünüyoruz. Biz de bu durumu yaşadık 1999 yılında o nedenle oradaki insanları çok iyi anlayabiliyoruz"

`TEDAVİLERİ, BAKIMLARI, BESLENMELERİ YAPILIYOR´

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı hayvanların tedavi, bakım ve beslenmelerinin yapıldığını belirterek, "Afet bölgesinden gelen hayvanlarımız var. Buralarda biz veteriner kliniklerimizin kapılarını ücretsiz bir şekilde açtık. Tedavileri, bakımları ve beslenmeleri yapılıyor. Gerekli durumlarda konaklama hizmeti de sağlıyoruz. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 170´e yakın depremzede hayvan popülasyonu geldi. Bir kısmının tedavisi tamamlandı, bir kısmının da tedavisi hala devam ediyor" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-02-23 09:41:32



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