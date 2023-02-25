Geçen yıl dolunca kapakların açıldığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 27

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Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nde, içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nın geçen yıl dolmasıyla kapaklar açılarak su bırakıldı. Bu kış kurak geçince 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, yüzde 27'de kaldı.

Başiskele ilçesinde bulunan ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, kurak geçen kış mevsimi nedeniyle beklenen düzeyin altında kaldı. Geçen yıl 25 Şubat'ta tam kapasiteye ulaşılan barajda kapaklar açılarak, dereye su bırakılmaya başlandı. Bu yıl ise barajdaki su seviyesi, yüzde 27'de kaldı. Su seviyesi düşüklüğü sonucu barajın bir bölümünde suların tamamen çekildiği ve kuraklık nedeniyle toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-02-25 09:56:52



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