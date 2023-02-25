'Dur' ihtarına uymayıp araçla kaçan ve polise çarpan şüpheli yakalandı

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Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis memuru Hıdır Canoluk'a çarparak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., yakalandı. Onur U.'nun, 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Canoluk'un tedavisi, yoğun bakımda sürüyor.

Olay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, uygulama yaparken, 'dur' ihtarına uymayan, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, gaza basarak önündeki trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı. Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis Hıdır Canoluk'un tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Polis ekipleri, hafif ticari aracı, Gebze'nin Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak'ta terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada, kimliği tespit edilerek yakalanan Onur U.'nun, olay günü, arkadaşının yakınına ait aracı kullandığı belirlendi. Uyuşturucu dahil birçok suçtan sabıkası olan Onur U.'nun 12 yıl hapis cezasıyla da arandığı tespit edildi. Onur U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2023-02-25 16:25:15



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