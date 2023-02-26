Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten uyuşturucu ve bidonlarla tiner çıktı



Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı minibüste, durdurulup yapılan aramada uyuşturucu madde ile bidonlarda litrelerce tiner ele geçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 yolu üzerinde meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan M.E. yönetimindeki 34 ZL 2621 plakalı minibüsü takibe alan polis, aracı Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde durdurdu. Polisin yaptığı minibüste bir berenin içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü M.E. ve beraberindeki D.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. İçerisinde bidonlarda litrelerce tiner de bulunan minibüs, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-02-26 00:09:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.