'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı araçla polise çarpan şüpheli tutuklandı

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Erol POLAT/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, trafik uygulamasında 'Dur' ihtarına uymayıp, polis memuru Hıdır Canoluk'a çarparak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, perşembe günü Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, uygulama yaparken, 'Dur' ihtarına uymayan, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, gaza basarak önündeki trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı. Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis Hıdır Canoluk'un tedavisi, yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Polis ekipleri, hafif ticari aracı, Gebze'nin Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak'ta terk edilmiş buldu. Yapılan çalışmada, kimliği tespit edilen Onur U. ve saklanmasına yardım eden B.Ş., M.T., F.S. ve T.D. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Onur U. `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlaması ile tutuklanırken, B.Ş., M.T., F.S. ve T.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-02-26 11:51:29



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