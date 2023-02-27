Gebze´de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, imalathaneye sıçradı (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yanındaki imalathaneye sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Papatya Sokak´taki bir geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki lazer kesim yapan imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki tesisi de alevler sararken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-02-27 23:47:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.