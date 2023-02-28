Alişan KOYUNCUErol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan, depo olarak kullanılan bölüme sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Papatya Sokak'taki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde istiflenen geri dönüşüm malzemeleri, saat 22.30 sıralarında bilinmeyen nedenle alev tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın, depo olarak kullanılan bölüme sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında tesisin bahçesinde biriktirilen atıklar yandı, depo kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin tesis içerisindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Görüntü Dökümü
-Yanan fabrikadan dron görüntüsü
-Alev alev yanan fabrikadan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar
DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Erol POLAT
2023-02-28 01:47:34
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