Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenler anıldı



İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınada batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, facianın 65'inci yıl dönümünde denize karanfiller bırakılarak anıldı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından kabul edilen 1 Mart 1958 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit İskelesi'nden 600'e yakın yolcuyla hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtına nedeniyle battı. Vapurdaki çoğu lise öğrencisi 392 yolcu hayatını kaybetti. Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ve denizaltı ekibi, bazı yolcuları denizden alarak boğulmaktan kurtardı. Facianın 65'inci yıl dönümünde İzmit'te vapur iskelesi önünde İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği anma töreni düzenledi. Faciada yaşamını yitirenlerin anısına denize çelenkler ve karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, "65 yıl önce 392 canımızı kaybettiğimiz bir hazin vapur faciası yaşandı. Bugün acı dolu bir gün yaşıyoruz. Umarım ülkemizde bu tarz facialarla karşılaşmayız. İhmaller umarım olmaz. Deprem faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Burada 1 Mart Üsküdar faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anıt çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Vapur faciasında babasını ve ablasını kaybeden Nuray Dinçer Büyükarman ise "Babam İzmit Tekel Başmüdürü Şadan Dinçer'i, ablam Zeynep Dinçer'i ve yakınım Emine Gümüş'ü Üsküdar Vapur faciasında kaybettim. Annem de vapurdaydı ama 4,5 saat sonra Derince taraflarında kurtuluyor. 1927 yılında yapılan vapur revizyona tabii tutuldu ve yükü çok fazla olduğu halde sefere çıktı. Yasal olarak 367 bilet satılmış, fakat abonman kartı kullananlar var. Böylece bu sayı daha da artmış oluyor. Bu acılar ve kazalar unutulmuyor. Son yaşadığımız felakette de hayatını kaybeden insanlarımıza Allah´tan rahmet diliyorum. Böyle kazaların bir daha yaşanmamasını diliyorum ve ihmaller olmasın artık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2023-03-01 14:38:02



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