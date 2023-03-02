Özel öğrencilerden depremzedelere atkı



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki engelsiz yaşam merkezindeki özel öğrenciler, depremzedeler için atkı örüyor.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler, öğretmenleriyle birlikte depremzedeler için atkı örmeye başladı. El Sanatları Öğretmeni Şebnem Acar, "İlk günden itibaren çocuklarımız ile ne yapabiliriz diye düşündük. Elimizden geldiğince el sanatları atölyesinde depremzedeler için atkı örmeye başladık. Yaklaşık 25-30 tane atkı oldu. Daha da devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda oradakilerle buluşturacağız" dedi.

Merkezde eğitim gören Ceren Ergül (20) ise "Depremzede arkadaşlarımıza kendi ellerimizle atkı ördük. Isınsınlar yeter; onlara dua edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-03-02 14:36:57



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