Kavgayı izlerken bacağından vuruldu 



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, kavga edenleri izleyen İsmail A. (67), taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi´nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada taraflardan biri, elindeki tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, kavgayı izleyen İsmail A.´nın bacağına isabet etti. İsmail A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail A., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-03-02 16:07:14



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