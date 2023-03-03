

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet C.'nin cipini kurşunladı. Cipte hasar oluşurken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, saat 23.30 sıralarında Yeniköy Merkez Mahallesi´nde bulunan bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, aralarında husumet bulunan, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C.´nin oturduğu siteye geldi. Burada iki kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan kişi, tabancasıyla doktor Ahmet C.´nin cipine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cipte ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ahmet C. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü

---------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Hasar alan cipin görüntüsü

-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2023-03-03 01:46:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.