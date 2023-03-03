Doktorun cipini kurşunlamıştı; yakalandı

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet C.'nin cipini kurşunlayan F.Y. (36), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.Y., ifadesinde, Ahmet C. ile araç alım satımında para anlaşmazlığı yaşadığını söyledi.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi´nde bulunan sitede meydana geldi. F.Y., özel hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Ahmet C.´nin oturduğu siteye geldi. Burada doktor ve F.Y. arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından site dışına çıkan F.Y., tabancayla Ahmet C.´nin cipine 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Polis, kaçan F.Y.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen F.Y., işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. F.Y.´nin, polise verdiği ifadede, Ahmet C. ile araç alım satımında para anlaşmazlığı yaşadığını ve silahlı saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-03-03 14:47:04
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