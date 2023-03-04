Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attılar, oyuncular gözyaşlarını tutamadı



Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kırklareli Basketbol karşılaşmasında taraftarlar maçın devre arasında, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı. Oyuncular seremoniye depremzede çocuklarla çıkarken, başlama atışı öncesinde bazı oyuncuların ağladığı görüldü.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1´inci Ligi 23'üncü haftasında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Kırklareli Basketbol Takımı, İzmit Atatürk Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde İzmit Belediyesi, maça gelecek olan taraftarlara deprem bölgesinde bulunan çocuklara gönderilmek üzere oyuncak getirmeleri çağrısında bulundu. Bunun üzerinde salonu dolduran taraftarlar beraberinde oyuncak getirdi. Karşılaşma öncesinde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı´nın oyuncuları 1999 Gölcük depremine istinaden ön tarafında `Sizi en iyi biz anlarız´ arka tarafında ise depremden etkilenen illerin yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktı. Karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye depremzede çocuklarla çıkarken, başlama atışı öncesinde bazı oyuncuların ağladığı görüldü. Karşılaşmanın devre arasında iki takımın oyuncuları, depremzede çocuklarla beraber sahanın ortasında toplandı. Yapılan anonsun ardından taraftarlar getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Parkeyi dolduran binlerce oyuncak, görevliler tarafından kısa sürede toplandı. Oyuncaklar, İzmit Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak. Oyuncakların sahadan toplanmasının ardından karşılaşma devam etti. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salonu dolduran taraftarlardan görüntüler

-Taraftarların getirdiği oyuncaklardan görüntüler

-Sahaya atılan oyuncakların görüntüsü

-Oyuncakların toplanması

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-03-04 16:40:33



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