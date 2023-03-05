TEM'de 23 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı, İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit ilçesi Mersincik Mahallesi geçişinde meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü de trafiğe kapandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-03-05 12:10:10



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