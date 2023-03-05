TEM'de 23 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı (2)- Yeniden

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'de TEM Otoyolu İzmit geçişinde 23 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Mersincik mevkisinde meydana geldi. Bir otomobilin önündeki yolcu otobüsüne çarpması sebebiyle meydana gelen kaza sonrasında, arkadaki yaklaşık 700 metrelik kısımda ani yavaşlama nedeniyle 7 farklı kaza meydana geldi. Kazalara 3 otobüs, 13 otomobil, 2 silobas, 1 araç taşıyan TIR, 1 meyve yüklü kamyon, 1 kamyonet ve 2 hafif ticari araçtan oluşan toplam 23 araç karıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-03-05 12:48:58
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