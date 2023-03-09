Gübre fabrikasının üretim bandında çıkan yangın, söndürüldü



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir gübre fabrikasının üretim bandında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atalar Mahallesi´ndeki gübre fabrikasının üretim bandında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Bu sırada kıyı emniyetine bağlı bir tekne, tedbir amaçlı fabrikanın limanında bekledi. Vardiya değişimi için fabrikaya gelen işçiler, bir süre fabrika otoparkında bekletildi. Yangın nedeniyle üretim bandının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-03-09 16:34:34



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