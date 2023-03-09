8 milyon liralık hırsızlık yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 41 gözaltı (2)

HDP'ye Hazine yardımı ile ilgili flaş karar

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'ALTIN KIZLAR' ÇETESİNE 36 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 41 çete üyesinden 36'sı `Nitelikli hırsızlık´ suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-03-09 23:04:49



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