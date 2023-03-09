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8 milyon liralık hırsızlık yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 41 gözaltı (2)

DHA

8 milyon liralık hırsızlık yapan 'Altın Kızlar' çetesine operasyon: 41 gözaltı (2)


'ALTIN KIZLAR' ÇETESİNE 36 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen 41 çete üyesinden 36'sı `Nitelikli hırsızlık´ suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-03-09 23:04:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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