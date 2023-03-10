Kocaeli'de silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, kavga eden 3 kişiden 2 kardeş bıçaklandı, 1 kişi ise silahla vuruldu. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.T.K. (20) ve kardeşi U.K. (24), aralarında husumet olan S.Ö. ile caddede karşılaşarak tartıştı. S.Ö., bıçakla saldırarak A.T.K. ve U.K.'yı yaraladı. Yaralanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışan S.Ö.'yü tabancayla 7 kez ateş ederek bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.S. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, U.K. ve A.T.K. ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-03-10 00:32:42
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