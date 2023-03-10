

KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, kavga eden 3 kişiden 2 kardeş bıçaklandı, 1 kişi ise silahla vuruldu. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.T.K. (20) ve kardeşi U.K. (24), aralarında husumet olan S.Ö. ile caddede karşılaşarak tartıştı. S.Ö., bıçakla saldırarak A.T.K. ve U.K.'yı yaraladı. Yaralanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışan S.Ö.'yü tabancayla 7 kez ateş ederek bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ö.S. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, U.K. ve A.T.K. ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin incelemeleri

Hastaneden görüntüHaber-Kamera: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-03-10 00:42:16



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