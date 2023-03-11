Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle kaldırımdaki yayaya çarptı

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te sürücünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kendisini takip eden sivil polis aracına, ardından da kaldırımda yürüyen Ö.K.'ye (56) çarptı. Ö.K. ağır yaralanırken, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi Gülten Sokak'ta meydana geldi. Narkotik polisleri, şüphe üzerine takip ettikleri 34 BEZ 024 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı. Polislerin peşinde olduğu otomobil, girdiği arak sokakta önce sivil polis aracına, ardından kaldırımda yürüyen Ö.K.'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ö.K.'yi, ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-03-11 15:37:09



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